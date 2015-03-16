ЄС допоможе Україні реалізувати очікування громадян на справедливий суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам напередодні візиту до Києва командувач цивільними операціями ЄС, директор відділу цивільного планування Європейської служби зовнішніх дій Кеннет Дін.

За його словами, саме в цьому полягає мандат дорадчої місії ЄС в Україні, яка допомагає в проведенні реформ цивільного сектору безпеки. (Дорадча місія, яка була заснована Радою ЄС 22 липня, розпочала роботу в Україні з 1 грудня 2014 року. Безпосередньо Дін звітує високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федериці Могеріні).

”На цю місію покладена відповідальність допомогти встановити європейські стандарти та міжнародні принципи стосовно того, яким має бути правосуддя. Люди повинні поважати верховенство право, і воно повинно застосовуватися до будь-кого. Верховенство права має судити дії людей, не особистості. Ми будемо працювати в партнерстві з урядом, щоб запровадити стандарти верховенства права, яке буде застосовуватися по всій Україні”, - зазначив командувач.

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За словами Діна, мандат місії розповсюджується на надання допомоги в проведенні реформи цивільного сектора безпеки, судової системи, що включає міліцію, Національну гвардію, прикордонну службу. ”Наш мандат розповсюджується на сектор верховенства права. Процес будь-яких реформ іноді буває незручним, але у нас є повна підтримка уряду, офісу президента, щоб започаткувати ці реформи. Цього хоче український народ, і це те, чого він вимагає. У нас добрі та конструктивні робочі відносини з українською стороною”, - наголосив він.

Командувач переконаний, що кожний громадянин повинен ”мати доступ до верховенства права по всій країні”. ”Правосуддя це про те, щоб поводитися з громадянами гідним чином. Ми будемо намагатися допомогти українській владі забезпечити впевненість людей у справедливе правосуддя та надати доступ до верховенства права. Все, що цьому заважає, і є корупцією. Люди повинні довіряти та поважати державні інституції та право. Це про те, щоб розбудовувати довіру, а не тільки про те, щоб змінити законодавство”, - заявив Дін.

За його словами, ця місія важлива для ЄС, тому що проведення реформ необхідне. ”Завжди добре мати намір провести реформи, і наша місія буде каталізатором, щоб допомогти українському уряду та інституціям верховенства права визначити програми та виконати реформи”, - зазначив командувач.

Відповідаючи на запитання УНІАН, як довго може тривати реформування цивільного сектору безпеки, Дін зазначив, що програма ”реформ ніколи не закінчується по визначенню”. ”Якщо я дивлюся на мою країну - Об`єднане королівство, зокрема, на Північну Ірландію, програма реформ поліції зайняла до восьми років. А це маленька країна. Програма реформ триває стільки, скільки вона повинна тривати. Але реформи повинні виконувати український народ та уряд. Ми будемо допомагати прискорити та покращити це порадами. Я не знаю, скільки це може тривати”, - сказав він.

Говорячи про наявність механізму перевірки та контролю щодо реалізації цих реформ, командувач висловив переконання, що найкращим показником процесу є громадянське суспільство. ”Важливо, що говорить суспільство, люди, тому що вони і є справжніми суддями”, - підкреслив Дін.

Він буде перебувати в Києві з 18 по 20 березня.