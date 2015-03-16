Клімкін: Близько 180 воїнів АТО залишаються в полоні у бойовиків

Про це голова МЗС повідомив в інтерв'ю газеті "Комерсант".

"ДНР" і "ЛНР" продовжують утримувати 180 заручників з числа військовослужбовців України. Ми ж передали їм всіх, хто в рамках правових процедур був "очищений" і підготовлений до передачі", - повідомив він.

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