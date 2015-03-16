Собчак вирішила залишити Росію за рекомендацією спецслужб - ЗМІ

Про це пише "Коммерсантъ".

На вечері в честь виходу нового номера журналу l'officiel - першого, під її керівництвом - в минулу п'ятницю, Собчак супроводжували троє чоловіків: чоловік, актор Максим Віторган, і двоє охоронців.

Після вбивства політика Нємцова в пресі з'явилися дані про існування так званих розстрільних списків, у яких поряд з іншими відомими політиками і журналістами фігурує прізвище Собчак.

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"Скасувати прем'єру вистави "Одруження" в Театрі націй я не могла, як і ця вечеря, але завтра ж залишу Росію на деякий час", - повідомила з цього приводу Собчак.

Близькі друзі неофіційно пояснювали, що вона їде не в силу власної вразливості, а за рекомендацією спецслужб.