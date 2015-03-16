Порошенко наполягає на невідкладному розгляді закону про самоврядування на Донбасі

Представник президента у Верховній Раді Степан Кубів наголосив, що глава держави Петро Порошенко наполягає на невідкладному розгляді парламентом законопроекту і проекту постанови щодо особливого порядку місцевого самоврядування в ряді районів Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кубів сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

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Він зазначив, що Порошенко вважає невідкладним і таким, що має нормалізувати суспільно-політичну ситуацію на сході України, законопроект “Про внесення зміни до статті 10 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей». Кубів додав, що ухвалення цього законопроекту відіграватиме значну роль у недопущенні незаконного втручання у виборчий процес військових формувань.

За його словами, також президентом запропонований як невідкладний проект постанови про визначення окремих районів, міст і селищ на Донбасі, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Кубів підкреслив, що ухвалення цієї постанови дасть можливість невідкладно вжити заходів зі створення умов для подальшої реалізації Мирного плану президента та Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

«Передбачений цим Законом особливий порядок діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей реалізується виключно органами місцевого самоврядування, що обрані на позачергових виборах, призначених і проведених відповідно до Конституції України, цього та інших законів України», - зазначається у законопроекті.

Згідно з документом, демократичні вибори мають бути проведені після виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та в умовах недопущення незаконного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку незаконних збройних формувань.

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Також президент вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.

«До окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, що відповідає Мінському меморандуму від 19 вересня 2014 року», - йдеться у проекті документу.