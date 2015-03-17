Путін наказав розпочати масштабну передислокацію авіації ВПС

Про це повідомило управління прес-служби і інформації Міноборони Росії, передають РИА Новости.

"Протягом найближчої доби буде перебазоване близько 50 літаків і вертольотів на відстані від 400 до 4000 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія почала масові навчання в Арктиці

Відомство додало, що літаки Міг-31, Су-27, Су-24 і військово-транспортні літаки Ан-12 і Ан-26 Західного військового округу, авіація командування ВПС і ППО здійснюють розосередження літаків і вертольотів (Су-27, Су-24М, Мі-8АМТШ, Мі-24) на запасні аеродроми.

Раніше президент Росії Володимир Путін почав раптову масштабну перевірку Збройних сил. Раптова перевірка, в якій беруть участь десятки тисяч військових, пройде як на морі, так і на суші і в повітрі. У перевірці беруть участь 38 тис. військовослужбовців, 3360 одиниць військової техніки, 41 бойовий корабель, 15 підводних човнів, 110 літаків і вертольотів.