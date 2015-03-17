Підконтрольний Україні Дзержинськ уже місяць проходить у документах як окупований

Текст Додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 р. № 128-р) доступний на сайті парламенту.

При цьому в першопочатковій редакції додатку до розпорядження від 7 листопада Дзержинська в переліку немає.

Внаслідок розпорядження у місті почалися перебої з соцвиплатами.

Читайте такожЗа тиждень сили АТО звільнили десять населених пунктів - РНБО (карта)"Виявляється мешканці Дзержинська у лютому не були ні сном ні духом, що вони вже не є частиною України. Вони забили тривогу у соцмережах, коли трохи згодом почались перебої з виплатою пенсій та роботою «Ощадбанку», які і стали наслідком розчерку яценюківського пера", - пише видання Наші Гроші.

За даними видання, міськрада Дзержинська звернулась про перегляд урядового рішення і до Кабміну, і до Президента, і до Верховної Ради. Голова Донецької облдержадміністрації звернувся з цим до уряду. Мер Дзержинська сам поїхав до столиці, щоб вибити з центральної влади рішення про визнання міста частиною України, однак нічого не змінилося.

Станом на 15:45 17 березня Дзержинськ офіційно залишається містом, де "органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження".