Підконтрольний Україні Дзержинськ уже місяць проходить у документах як окупований
У розпорядження українського уряду про перелік непідконтрольних Україні населених пунктів на сході Донецької та Луганської областей від 18 лютого потрапило контрольоване владою місто Дзержинськ.
Текст Додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 р. № 128-р) доступний на сайті парламенту.
При цьому в першопочатковій редакції додатку до розпорядження від 7 листопада Дзержинська в переліку немає.
Внаслідок розпорядження у місті почалися перебої з соцвиплатами.
Читайте такожЗа тиждень сили АТО звільнили десять населених пунктів - РНБО (карта)"Виявляється мешканці Дзержинська у лютому не були ні сном ні духом, що вони вже не є частиною України. Вони забили тривогу у соцмережах, коли трохи згодом почались перебої з виплатою пенсій та роботою «Ощадбанку», які і стали наслідком розчерку яценюківського пера", - пише видання Наші Гроші.
За даними видання, міськрада Дзержинська звернулась про перегляд урядового рішення і до Кабміну, і до Президента, і до Верховної Ради. Голова Донецької облдержадміністрації звернувся з цим до уряду. Мер Дзержинська сам поїхав до столиці, щоб вибити з центральної влади рішення про визнання міста частиною України, однак нічого не змінилося.
Станом на 15:45 17 березня Дзержинськ офіційно залишається містом, де "органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження".