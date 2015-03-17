В окупованому Криму шанувальником Шевченка зацікавився Центр боротьби з екстремізмом

Про це інформагентству QHA повідомила представник Кримської польової місії з прав людини.

Вона зазначила, що бесіда з Шукурджиєвим в управлінні з протидії екстремізму МВС РФ (Центр «Е») у Сімферополі тривала більше години.

Йому винесли попередження, активіст відмовився його підписувати.

Нагадаємо, бесіда з активістом в Центрі «Е» почалася о 15-00. Разом з Вельдаром перебували представники місії з прав людини.

Читайте такожКрим за рік перетворився на півострів страху - омбудсманНагадаємо, в Залізничному районному суді 12 березня розглядалася справа учасників і організатора акції до дня народження українського письменника Тараса Шевченка, що відбувалася в Сімферополі 9 березня.

Першим відбулося засідання по справі учасника акції Вельдара Шукурджиєва. Суд визнав його винним у вчиненні правопорушення в частині 5 статті 20.2 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ і засудив його до 40 годин виправних робіт (протягом 10 днів по 4 години) за місцем проживання в центральному районі Сімферополя.