Порошенко пояснив, які вибори на Донбасі визнає Україна

Глава держави наголосив, що вибори на Донбасі мають бути прозорими і відбуватися за участю міжнародних спостерігачів, передає ТСН.

"Інших виборів в Україні не буде", - додав Порошенко.

При цьому він пояснив, що такі вибори мають бути визнані в цивілізованому світі.

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"Позиція української сторони – ми будемо мати справу з представниками Донецька і Луганська, які будуть обрані легітимно по українському законодавству в процесі, який чітко відповідає міжнародним стандартам, в тому числі ОБСЄ. На виборах, які будуть визнані всім цивілізованим світом", - заявив Порошенко.