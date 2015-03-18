Порошенко пояснив, які вибори на Донбасі визнає Україна
02:21, 18 березня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко матиме справу лише із тими представниками Донецька й Луганська, яких оберуть на виборах за українським законодавством.
Порошенко матиме справу лише із тими представниками Донбасу, яких оберуть за українським законодавством / УНИАН
Глава держави наголосив, що вибори на Донбасі мають бути прозорими і відбуватися за участю міжнародних спостерігачів, передає ТСН.
"Інших виборів в Україні не буде", - додав Порошенко.
При цьому він пояснив, що такі вибори мають бути визнані в цивілізованому світі.
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"Позиція української сторони – ми будемо мати справу з представниками Донецька і Луганська, які будуть обрані легітимно по українському законодавству в процесі, який чітко відповідає міжнародним стандартам, в тому числі ОБСЄ. На виборах, які будуть визнані всім цивілізованим світом", - заявив Порошенко.
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