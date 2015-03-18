Корупційні схеми очолив уряд Яценюка - відсторонений голова Держфінінспекції

Про це повідомляє кореспондент Громадського.

"Корупційні схеми в Україні очолює уряд Яценюка", - заявив Гордієнко.

Зокрема він зазначив, що корупційні схеми знайдено у процесі приватизації Укртелекому. За словами чиновника, згадані порушення, - на мільярди.

Гордієнко заявив, що в ході перевірки приватизації "Укртелекому" "доведено факт невиконання на суму 220 млн грн зобов'язань, що є підставою для негайного скасування договору".

Також, відсторонений голова Держфінінспекції, заявив, що уряд блокує розкриття корупційних схем часів Азарова.

Насамкінець, чиновник офіційно звернувся до ГПУ з проханням перевірити діяльність Уряду.

Пізніше, народний депутат Юрій Левченко (міжфракційне депутатське об'єднання «Свобода») почав вимагати заслухати у Верховній Раді генерального прокурора Віктора Шокіна щодо звинувачень на адресу уряду у зловживаннях на суму понад 7,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

Члени цього депутатського об'єднання підійшли до президії ВР та попросили голову Верховної Ради Володимира Гройсмана надати їм слово для виступу. Гройсман надав хм таке слово.

Левченко у виступі заявив, що сьогодні на брифінгу у ВР відсторонений від посади голова Держфінінспекції Микола Гордієнко повідомив про зловживання уряду на суму понад 7,5 млрд грн. “Мова йде про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», про зловживання на суму понад 4,5 млрд грн у «Нафтогазі», - сказав Левченко.