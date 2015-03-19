У Дніпропетровську зникла лікар і комвзводу "Айдару" Наталя Булах

За інформацією родичів Наталії Булах, 51-річна жінка зникла ще тиждень тому. 11 березня вона, одягнена в українську військову форму нового зразку кольору хакі, вийшла з дому на житловому масиві «Лівобережний», і з нею зник зв’язок, повідомляє Радіо Свобода.

Як розповідає донька жінки, вона повинна була їхати в центр Дніпропетровська на зустріч з колегами, але так там і не з’явилась. Тоді рідні були змушені написати заяву до міліції.

Читайте такожЗа час проведення АТО зникли безвісти 1667 військових За даними управління МВС України в області, наразі за фактом зникнення жінки порушили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» з додатковою правовою кваліфікацією «Зникла безвісти». Її прикмети оприлюднені для пошуку.

51-річна Наталія Булах – єдина жінка-командир роти батальйону «Айдар», працювала лікарем у зоні АТО також у складі добровольчого батальйону «Шахтарськ». Удома, в Дніпропетровську, вона перебувала в короткотерміновій відпустці.

Як повідомляв запорізький сайт 061.ua, який взяв у жінки інтерв'ю на початку березня, вона має досвід роботи в гарячих точках Африки і служила в російському ГРУ до 1996 року, звільнившись звідти у званні майора.