Гройсман і Ердоган обговорили питання активізації міжпарламентських відносин

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

«Український Парламент буде надійним партнером турецьких колег у рішеннях, які дозволять найефективніше використати потенціал нашої співпраці», - сказав Гройсман.

Президент Турецької Республіки високо оцінив рівень двосторонньої українсько-турецької міжпарламентської співпраці, зокрема, у міжнародних парламентських організаціях. «Для нас окрему гордість складає наша співпраця у ПАРЄ та ОБСЄ. Це є відображенням волі до розвитку наших взаємин», - заявив Ердоган.

Читайте такожТуреччина виділила Україні $50 мільйонів кредиту і $10 мільйонів гуманітарної допомоги

Голова Верховної Ради підкреслив, що до групи дружби з Туреччиною в українському Парламенті увійшли 42 депутати, і назвав її «добрим містком для посилення взаємодії між нашими парламентами».

Сторони також обговорили ситуацію, пов’язану з військовою агресією Російської Федерації проти України. Гройсман подякував Президентові Туреччини за підтримку територіальної цілісності України, і висловив переконання, що врегулюванню конфлікту сприятиме підвищення обороноздатності нашої держави.

Гройсман також зазначив, що Україна прагне повернути до нормального життя тих громадян, які залишилися на окупованих територіях, зокрема, кримських татар, наголосивши, що нині окупаційна влада обмежує їх у правах.

Зі свого боку Ердоган зазначив, що Туреччина «дуже уважно слідкує за подіями у Криму та Донбасі». «Не може бути жодних спекуляцій щодо територіальної цілісності України», - підкреслив він.

Крім того, Президент Турецької Республіки також висловився за посилення співпраці у сфері ВПК, зазначивши, що під час візиту турецької делегації в Україну були проведені «необхідні переговори», «Ми хочемо об’єднати досвід Туреччини і України у цій сфері», - зазначив він, підкреслюється в повідомленні.