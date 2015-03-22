Путін незадоволений наслідками українського конфлікту - глава ЦРУ

Таку думку висловив директор ЦРУ Джон Бреннан в ефірі Fox News Sunday, передає Deutsche Welle.

За словами глави ЦРУ, Путін поставив особисті інтереси вище інтересів російського народу.

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"Мені не здається, що він задоволений розвитком ситуації. У наявності всі ознаки того, що через неї становище Путіна стає все менш комфортним", - додав Бреннан.