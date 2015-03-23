Гройсман підписав закон про визнання окремих районів двох областей окупованими територіями

Як повідомляється на сайті парламенту, спікер підписав документ сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня парламент ухвалив постанову про визнання окремих районів Донбасу тимчасово окупованими територіями.

Згідно з документом, Верховна Рада постановляє визнати тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, а також Збройних сил Російської Федерації, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Читайте такожЛуценко: ВР унормує статус територій, які визнала "окупованими"Постанова набуває чинності з наступного дня після її опублікування.