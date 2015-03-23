Гройсман підписав закон про визнання окремих районів двох областей окупованими територіями
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман підписав постанову щодо визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями (№ 2396).
Як повідомляється на сайті парламенту, спікер підписав документ сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня парламент ухвалив постанову про визнання окремих районів Донбасу тимчасово окупованими територіями.
Згідно з документом, Верховна Рада постановляє визнати тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, а також Збройних сил Російської Федерації, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.
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