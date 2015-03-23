Путін прорахувався, очікуючи розколу між сходом і заходом України - історик

Про це написав у блозі на сайті видання Новое Время відомий український історик, член комісії конкурсу на посаду голови НАБ Ярослав Грицак.

На його думку, як радянські, так і російські (українські) політики недооцінювали і недооцінюють єдність українського народу.

"Соціологія показує: якщо повторити референдум 1991-го, результат буде той же. Більшість жителів України у більшості регіонів вперто хочуть жити в незалежній українській державі, незалежно від того, хто в Києві біля влади, а також від того, повний або порожній їх шлунок. Тим самим вони підтверджують, що є нацією. Буквально. На щоденному референдумі", - пише Грицак.

Він нагадав, що за результатами досліджень, найвищий рівень підтримки військових дій проти сепаратистів спостерігається не в Західній Україні, а в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Читайте такожУ 2014 році Україна виграла перший раунд війни - Грицак"Якби американський соціолог Семюел Хантінгтон дожив до наших днів і готував нове видання «Зіткнення цивілізацій», йому довелося б переробити свою знамениту карту України. Тепер головна лінія цивілізаційного розколу проходить не між україномовною Західною та російськомовною Східною Україною, а між двома російськомовними областями - Дніпропетровською і Донецькою", - заявив історик.

Також він вважає важливим з точки освіти нації фактор "жидобандерівців".

"Добровільне ототожнення євреїв з місцевою нацією вважається одним з найнадійніших показників того, що формування нації подолало точку неповернення. В Україні, яка фігурує у єврейській історичній пам'яті як земля погромів і антиєврейського насильства, це особливо важливо. Минуле не заважає євреям вважати себе політичними українцями тут і зараз", - написав Грицак.

Всі ці фактори, на його думку, свідчать про те, що "нація ще себе покаже", особливо якщо ті, хто називають себе її елітою, "перестануть блукати в пітьмі і запропонують Україні нову чітку стратегію розвитку".