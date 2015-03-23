Корбан вимагає створити Тимчасову слідчу комісію щодо заяв Наливайченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Дніпропетровську заявив заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан.

Він наголосив, що сьогоднішня заява Наливайченка є «цинічною та нахабною брехнею».

«Ми вимагаємо, щоб у парламенті була створена слідча комісія з народних депутатів. Ми вимагаємо перенести розбірки по всім епізодам звинувачень, які прозвучали, у стіни парламенту. Ми вимагаємо, щоб Наливайченко представив всі факти, які у нього є. А якщо їх у нього немає, то тоді він повинен піти у відставку», - сказав Корбан.

Він також зазначив, що сьогодні прес-служба Дніпропетровської ОДА оприлюднила заяву з приводу вбивства співробітника СБУ.

«Ми засуджуємо цей факт, приєднуємось до пошуку злочинця і будемо сприяти правоохоронним органам у розкритті цієї резонансної справи», - наголосив він.

Корбан також зазначив, що Наливайченко використовує подвійні стандарти.

«Ми хочемо заявити про те, що пан Наливайченко, роблячи різноманітні заяви, застосовує подвійні стандарти. Ми сьогодні абсолютно чітко заявляємо, що ми знаємо, що саме співробітники СБУ налагодили та «кришують» схему пересування товарів в зоні АТО… Ми вважаємо, що подібні подвійні стандарти у нас в країні неприпустимі», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, офіцер СБУ Дмитро Мандзик був убитий 21 березня в Волновасі.

За підозрою у вбивстві офіцера СБУ затримано 11 осіб: вісьмох учасників банди в Дніпропетровську, решту - на території Донецької області. В результаті обшуків у зловмисників вилучено великий арсенал зброї та вибухівки.

Сьогодні, 23 березня, Наливайченко повідомив, що в розшук оголошено громадянина України Гордєєва, який причетний до вбивства в Волновасі співробітника СБУ - капітана Манзика.

За його словами, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" спільно зі співробітниками МВС у Донецькій, Дніпропетровській областях та Дніпропетровську затримали 9 учасників озброєного бандформування, яке налагодило контрабандне постачання ліквідних товарів на окуповану територію Донецької і Луганської областей.

За словами Наливайченка, під час обшуків у членів угруповання вилучено величезну кількість різної зброї, в тому числі у Дніпропетровській області.

Наливайченко зазначив, що члени цього бандформування "мали виходи на окремих народних депутатів, представників окремих облдержадміністрацій".

При цьому голова СБУ зазначив, що після затримання окремих членів угруповання "нам намагаються чинити спротив члени парламенту нашого українського, але вони будуть бачити себе в кримінальних хроніках, доки не буде знято депутатську недоторканність, а ми продовжуватимемо розслідування цієї справи, ми розуміємо, що це ще частина банди. Не виключаємо, що громадянин Гордєєв є ватажком банди".

Також Наливайченко зауважив, що наразі йде перевірка про можливе фінансування цього бандформування з боку окремих українських чиновників.