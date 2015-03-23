Корбан звинувачує керівництво країни у невиконанні обіцянок щодо децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Дніпропетровську.

«Пора навести порядок у Києві. У Києві, який нам обіцяв децентралізацію у фінансовій сфері. Нам багато чого обіцяли, і ніхто нічого не зробив », - сказав Корбан.

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Він також заявив про те, що центральна влада не надає повної інформації про ситуацію в зоні АТО.