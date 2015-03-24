Наливайченко обіцяє зачистку і ліквідацію підривних банд Одещини



Про це він сказав у інтерв'ю "5 каналу", передає Еспресо.TV.

"В Одесі тривають контртерористичні заходи. Вони йдуть поки що на рівні слідства, оперативно-технічних і оперативних заходів МВС і СБУ разом з прокуратурою. Далі будуть більш масово продовжені серйозні контртерористичні операції. По суті, буде зачистка і ліквідація тих підривних банд, які на території Одещини, можливо, залишаться", - розповів Валентин Наливайченко.

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Нагадаємо, що протягом останнього року Одесу тероризують вибухами. Диверсанти неодноразово здійснювали підриви волонтерських центрів тощо.

Зокрема, у неділю близько 23:30 в Одесі на першому поверсі житлового дев'ятиповерхового будинку на вулиці Гераневій, 2 стався вибух.