Президент Єврокомісії Юнкер відвідає у Києві засідання Національної ради реформ

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в офісі Юнкера, уточнюючи його слова, які він сказав у Європейському парламенті про участь у засіданні Ради міністрів в Києві.

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Юнкер наголосив, що для нього це „справжня честь”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МЗС України, 30 березня в Україні з візитом перебуватимуть президент Єврокомісії Юнкер та високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні.