Президент Єврокомісії Юнкер відвідає у Києві засідання Національної ради реформ
19:35, 25 березня 2015Політика
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Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер під час візиту в Україну, запланованого на 30 березня, відвідає у Києві засідання Національної ради реформ.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в офісі Юнкера, уточнюючи його слова, які він сказав у Європейському парламенті про участь у засіданні Ради міністрів в Києві.
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Юнкер наголосив, що для нього це „справжня честь”.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією МЗС України, 30 березня в Україні з візитом перебуватимуть президент Єврокомісії Юнкер та високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні.
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