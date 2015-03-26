Рішення про відставку з посади голови Дніпропетровської ОДА давно визріло - Коломойський

Про це сказав екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський в ефірі телеканалу «1+1» у програмі «Право на владу».

Він підкреслив, що «прийняття рішення про відставку було досить простим рішенням, тому, що воно вже давно визріло». «Та воно не визріло тиждень тому і не два тижні тому, а воно визріло приблизно після парламентських виборів, тобто в кінці жовтня - на початку листопада», - додав Коломойський.

Він сказав: «Я прийшов у крісло губернатора 2 березня - після революції, на хвилі тих негативних явищ, які відбувалися. Я прийшов з бізнесу, приїхав з іншої країни, в якій я мав посвідку на проживання. Я не був відірваний від України, я жив між Києвом, Дніпропетровськом та Женевою і тоді прийняв для себе рішення - і це рішення було важчим, прийняти пропозицію щодо посади керівника облдержадміністрації, ніж нинішнє подати у відставку» .

Коломойський нагадав, що говорив про необхідність своєї відставки після президентських виборів, «але так розвивалися події, що після президентських виборів розпочалася активна фаза АТО, почалися воєнні дії, після цього були мінські угоди, після цього перемир'я, яке все одно було ніби як війна, після цього було загострення після нового року і за великим рахунком ми весь час були в напрузі і я вважав тоді, що піти в той час з поста було б дезертирством».

Читайте такожПорошенко та Коломойський дали спільну прес-конференцію: ніякого конфлікту немає

За його словами, «назрівав все одно конфлікт інтересів, назрівав конфлікт між бізнесом і перебуванням на держслужбі і я це сам відчував за своїм внутрішнім якимись показниками».

Він сказав, що відчував таку необхідність відставки і з інформації в Інтернеті . «І я тоді зрозумів, що настав час, коли треба вирішити конфлікт між тим, хто я - бізнесмен чи чиновник», - додав Коломойський.

Він підкреслив, що багато було зроблено для області України разом з його командою - «з Олійником, Корбаном, Філатовим» - «це були чудові досягнення».