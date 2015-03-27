Ніякого конфлікту з Порошенком не було - Коломойський

Про це сказав екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігор Коломойський в ефірі телеканалу «1+1».

Він підкреслив, що перед ним було питання хто він - «чиновник чи бізнесмен». «Я для себе відповів - я більше бізнесмен і вже не чиновник, тому я і подав у відставку - додав він.

Коломойський заявив: «І не було жодного конфлікту з паном Порошенком. Був конфлікт у пана Коломойського з паном Коломойським. І я його вирішив».

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Він також розповів, що розумів, що він підлеглий, "але бувають моменти коли я забуваю про це і починаю поводитися як рівний з рівним, а на це звертають увагу інші губернатори".

Коломойський додав, що «я спробував стати чиновником і в якийсь момент це було виправдано і навіть дало позитивний результат, але потім накопичилася критична маса і треба було піти». За його словами, «переставши бути чиновником, розрубав Гордіїв вузол конфлікту інтересів між чиновником і бізнесом».