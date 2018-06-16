Майор Мельниченко: Викриття Кучми залежить лише від одного свідчення

"Прем’єр-міністр Ющенко зайшов до Кучми тоді, коли диктофон писав уже три години. З Кучмою розмовляв 35 хвилин... Вони говорили про зростання ВВП, якісь там поставки"... "Раджу Сацюку в Україну не повертатись..."

Колишній охоронець екс-Президента України Леоніда Кучми, майор запасу Микола Мельниченко, відомий тим, що вів записи в кабінеті Кучми, відповів на запитання УНІАН. Розмова з паном Мельниченком відбувалася в його офісі, у центральній частині Києва, розташованому неподалік від президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

Миколо Івановичу, Ви нещодавно написали заяву на ім’я т.в.о. голови СБУ Валентина Наливайченка, у якій заявили, що відмовляєтеся від охорони співробітників спецпідрозділу СБУ “Альфа”. То СБУ більше Вас не охороняє?

Я офіційно написав заяву Наливайченкові, де аргументував: що доки не будуть виконані певні умови, я не можу перебувати під охороною «Альфи».

Поки Генпрокуратура України не зробить низку певних кроків, я не бачу сенсу моїм опонентам іти на фізичне знищення мене. Вони можуть вдатися до цього тільки тоді, коли Президента не буде в адвокатах Леоніда Кучми.

Чи не боїтеся виступати з такими заявами – відразу проти колишньої влади й теперішньої?

Я нічого не боюся, бо я офіцер, я давав присягу. Незважаючи на те, які це будуть прізвища, я називатиму речі своїми іменами.

Це ще раз підтверджує, що я не боявся ні Кучми і не боюся Ющенка, бо правда на моєму боці. Якби це була якась завуальована гра, якби ті факти, які я надав, були недостовірні чи зібрані незаконним шляхом, я міг би боятися. Також поводився б набагато толерантніше до нинішньої влади, але оскільки вона покриває минулу злочинну владу, по-іншому я не можу.

Я оперую тільки фактами, тому мені нічого боятися.

Отже, охорони у Вас немає?

Фізичної охорони в мене зараз немає...

СБУ проводить стосовно мене комплекс оперативно-розшукових дій. Я не можу підтвердити чи спростувати те, що за мною шляється негласне спостереження. Воно здійснюється, я переконаний, що інформація, звідки я вийшов чи куди зайшов, фіксується.

Генпрокуратура зараз має прийняти рішення: чи ми рухаємося далі у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, чи зупиняємо слідчі дії.

Якщо поставлені мною умови виконуватимуться, то я наполягатиму, аби охорона була. А як не буде пришвидшення слідчих дій, то мені охорона не потрібна.

Питання про пришвидшення слідчих дій – принципове питання, тому що їх можна було завершити давним-давно.

Ви кажете, що Президент повинен надати свідчення. А що власне Ющенко має розказати слідству?

Свідчення Ющенка дуже цінні. Аби стовідсотково пересвідчитися, чи Ющенко адвокат Кучми, чи ні, він повинен дати свідчення... (Виймає з портфеля записник і просить його не фотографувати. – Авт.). Є один файл запису розмови Кучми з багатьма людьми від 10 травня 2000 року. Це безперервний файл – тривалістю 3 години 35 хвилин.

Ющенко зайшов до Кучми тоді, коли диктофон писав уже три години. З Кучмою розмовляв 35 хвилин. Він може дати свідчення щодо цих 35 хвилин... Чому це важливо? Тому що на 46-ій хвилині цього файлу Кучма, спілкуючись з Литвиним, говорили про долю Гонгадзе.

Отже, завдання експертів полягає в тому, аби зіставити фразу Кучми, яка сказана на 46-ій хвилині в розмові з Литвиними, з розмовою після третьої години, коли він зустрічався з Ющенком. (Очевидно, щоб довести, що записи – не підробка. – Авт.).

10 травня з Кучмою розмовляли Литвин, який був главою Адміністрації Президента, Сергій Осика, який зараз нардеп від БЮТ. Він розмовляв з 51-ої хвилини до однієї години 10 хвилин. Потім до Кучми приходили Волков, а також один піар-технолог. Йому від Кучми була дана команда, що по Донецьку депутатом має пройти Раїса Богатирьова. Кучма назначав мерів різних міст... На цьому ж файлі Кучма спілкувався з начальником своєї охорони Володимиром Ляшком – 5 хвилин, з Володимиром Горбуліним – 10 хвилин.

Ці всі люди можуть надати свідчення, але найбільше я сподіваюся на Віктора Ющенка.

Робота експертів полягає тільки в тому, аби звірити голос Кучми під час розмови з Литвиним і під час розмови з Ющенком. Тоді експерти дадуть стовідсоткову гарантію. Робиться роздруківка файлу, звіряється фактаж...

Про що розмовляли Леонід Кучма й тодішній прем’єр-міністр Віктор Ющенко?

Про зростання ВВП, якісь там поставки...

Ющенко мав би прослухати свою розмову і підтвердити: так, ця розмова справді мала місце.

Тому й важливо, щоб він дав свідчення. Тоді це буде сигнал для спільноти, сигнал для мене, що він не є адвокатом Кучми.

Нинішня влада, схоже, робить усе для того, аби Кучма не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Щоб у казну України не були повернуті вкрадені мільярди доларів.

Чи всі записи Ви надали слідству?

У нас з генпрокуратурою була домовленість, що я надаватиму стільки доказової бази, скільки це потрібно. Але я не видаватиму все відразу. Так, я надав запис від 10 травня 2000 року, а Генпрокуратура має відпрацювати повністю всі слідчі дії з цього запису. Якщо вони будуть відпрацьовані, я надам інші. Усе поетапно...

Щоб не було такого, що працівники Генпрокуратури потім відмовляться від своїх слів.

Така ситуація була, наприклад, 2 листопада 2006 року… Віктор Шокін (екс-заступник генпрокурора) та Роман Шубін (екс-керівник головного слідчого управління Генпрокуратури) казали, що майор Мельничекно, тобто я, не дав їм жодного запису.

Я роблю таким чином, аби унеможливити маніпулювання моїми свідченнями та доказами.

Я також надав копії записів від 3 липня 2000 року, де Кучма обговорює з Литвиним, Кравченком, Деркачем (колишніми міністром внутрішніх справ та головою СБУ) долю Гонгадзе. Також надав запис спілкування Кучми з Ющенком, де вони обговорюють статтю Юлії Мостової (у “Дзеркала тижня”? – Авт.) – хто який має ступінь впливу на ЗМІ. Кучма висловлює своє роздратування...

А Ви не пробували зараз зустрітися з Віктором Ющенком чи з Юлією Тимошенко?

Для чого?! Під килимом я їх не переграю, я можу зробити це тільки публічно. Кулуарно вони можуть щось пообіцяти, але так нічого й не зроблять.

Чи не здається Вам, що час, коли Ви могли щось зробити вже минув? Ніхто зараз не реагує на Ваші заяви, нікого не дивують факти, які Ви відкриваєте. І взагалі, хіба це реально, аби Віктор Ющенко давав якісь свідчення?

Ющенко на Майдані сам вигукував: «Кучму геть, Кучму за грати!» Казав, що Україна 14 років була під режимом Кучми…

(Замислився. – Авт.) Я робив і раніше все, що тільки міг, але всі мої кроки блокувалися.

Справа в тому, що люди, які прийшли до влади – їм чхати на все. Вони не бояться не виконувати ті обіцянки, які вони давали людям, бо знають, що про це з них ніхто не спитає.

Якщо вони Кучмі надали гарантії, то нехай вийдуть і скажуть, за що їх надали, чому. Тоді це буде чесно й правильно.

Зараз вони хочуть показати світовій спільноті, що розслідування у справі вбивства Гонагадзе триває, а насправді все робиться для того, аби Кучма не був притягнутий до кримінальної відповідальності.

І хто ж має прийти до влади, аби довести цю справу до кінця?

Чесні люди, для яких існує поняття честь.

Як на мене, то Ви не реаліст…

Раніше я сподівався, що до влади прийде Володимир Радченко – коли велася дискусія щодо його кандидатури на посаду в Президенти в 2004 році...

Переконаний у тому, що наступним президентом має бути людина, у якої є поняття офіцерська честь.

Навіть Георгій Омельченко сказав, що при сьогоднішній владі реальний убивця Гонгадзе з його спільниками не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Це так гидко усвідомлювати!

Справа Гонгадзе триває вісім років, три з них – при нинішній владі.

Якби це була неправда, вони б давно все спростували. То чому вони не погоджуються на міжнародну експертизу? Я наголошую, що нехай проводиться міжнародна експертиза за участю Ради Європи, за участю тих людей, на які погодяться потерпілі. І тільки туди я надам записи.

Я наполягав і наполягаю на тому, щоб слідчі дії, за тими доказами, які я надав, були підтверджені або спростовані, а це може відбутися тільки тоді, коли Ющенко дасть свідчення.

Ми повинні рухатися крок за кроком: я надав записи – будь ласка, відпрацюйте їх. І ми рухатимемося далі. Аби не було такого, що я надав масив інформації, а потім якийсь «кишеньковий» прокурор, який залежить від чиїхось капризів, проводитиме слідчі дії чи не проводитиме.

Вам зараз не погрожують?

У дану секунду, ні. Зараз у мене немає такої інформації, що мені погрожують. Раніше була інформація щодо замахів на мене і що мене хотіли викрасти.

Цей офіс належить Вам?

Скажемо так: це офіс, де я працюю. Я його орендую.

Скільки за нього сплачуєте?

Комерційна таємниця.

Днями у відділенні міліції помер свідок у справі про отруєння Ющенка. Сказали, що від серцевого нападу…

В Україні діагноз «серцева недостатність» став найдієвішим методом усунення свідків. З таким діагнозом помер водій КамАЗу, що врізався у машину В’ячеслава Чорновола... У спецслужб є пристрої, за допомогою яких відбувається вбивство людей із таким діагнозом. У зв’язку з цим я рекомендую Сацюку (ще один свідок у справі отруєння Ющенка. – Авт.) в Україну не повертатись.

Розмовляла Оксана Климончук