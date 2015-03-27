Путін планує розгорнути масштабну військову операцію в Україні до 9 травня - Парубій

Про це заявив екс-секретар РНБО, віце-спікер Верховної ради Андрій Парубій в інтерв'ю виданню «Новое время».

«Зараз стягнуті величезні сили на кордоні України з Росією. За багатьма даними, і це вже не секрет, на найближчі тижні зберігається високий ризик широкомасштабної військової операції. Вона повинна блискуче, як вважає Путін, пройти до 9 травня і продемонструвати міць російської армії», - сказав Парубій.

Цими побоюваннями він пояснює необхідність поставок Заходом летальної зброї для збільшення могутності Збройних сил України. В першу чергу мова йде про протитанкові системи Javelin.

«Вони (представники США - ред.) кажуть: «Якщо вони підуть на Маріуполь, тоді ми це вирішимо». Я кажу: «Хлопці, потім ви скажете - коли підуть на Харків, потім на Київ. Нам треба вже сьогодні. Якщо почнеться повномасштабний наступ - потрібні технічні засоби, щоб ми могли його зупинити», - розповів Парубій про ході свого візиту в США.

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За словами Парубія, багато хто в США згоден з його позицією, однак великий вплив на прийняття рішень має позиція основних країн ЄС, в першу чергу Німеччини. Саме візит канцлера Ангели Меркель в США, в ході якого вона переконувала Обаму в безперспективності поставок зброї Україні, багато в чому став причиною відмови від постачань.

«Деякі з чиновників Адміністрації президента США нам кажуть: «Їдьте в Берлін і Париж і переконуйте їх». Я відповідаю - ні. Коли ми підписували угоду про без'ядерний статус, там давали гарантії не Берлін, не Париж. Їх давав Вашингтон. І якщо Вашингтон вважає себе лідером, він повинен відчувати і усвідомлювати, що лідерство - це не тільки статус. Це відповідальність і здатність приймати рішення», - заявив Парубій.