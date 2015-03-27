Заступниця голови ВР прогнозує спроби зриву роботи Вищої ради юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

"Ми маємо загрозу, що будуть спроби загальмувати або навіть зірвати роботу ВРЮ. Може бути зірвано З'їзд адвокатів, що має призначити трьох членів ВРЮ, або оскаржать його результати у суді. Тому суспільство має слідкувати за цим процесом. Не можна допустити, щоб певні судді не були притягнуті до відповідальності", - сказала Сироїд.

Читайте такожСироїд: Сьогодні парламент можна порівняти з людиною, яка пережила важке насильствоСеред загроз судовій реформі Сироїд також назвала можливу спробу нинішніх голів судів повторно обратися на посади, незважаючи на закон, що не допускає переобрання на ці посади.

"Є підозри, що голови судів, обрані минулоріч, спробують переобратися, оскільки вважають, що попередній термін їхнього головування не враховується. Це небезпечна тенденція", - наголосила заступник голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня завершився термін подання документів від кандидатів до складу ВРЮ для призначення З'їздом адвокатів України.