Геращенко звинуватив екс-міністра Мохника у наклепі: Бочковського рекомендував Коваль, а не Аваков
Кандидатуру звинуваченого в корупції голову ДСНС Сергія Бочковського вніс на розгляд Кабміну тогочасний міністр оборони Михайло Коваль, а не Арсен Аваков.
Про це написав радник Авакова Антон Геращенко у Facebook.
За його словами, колишній міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник зявив в ефірі програми Шустер Live, що кандидатуру Бочковського на посаду голови ДСНС вніс Арсен Аваков.
Читайте такожГеращенко описав корупційні схеми в ДСНС: "Як говориться, оцініть красу гри"Геращенко назвав це твердження відвертою брехнею і виклав текст, який начебто є стенограмою засідання Кабміну від 23.04.2014, на якому відбувалося узгодження кандидатури Бочковського. Стенограма свідчить, що кандидатуру вніс тогочасний міністр оборони Михайло Коваль.
Итак, сегодня подозреваемые в совершении хищений и коррупции экс-глава ГосЧС Бочковский и его зам Стоецкий были арестова...Posted by Anton Gerashchenko on Saturday, March 28, 2015