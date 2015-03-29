Геращенко звинуватив екс-міністра Мохника у наклепі: Бочковського рекомендував Коваль, а не Аваков

Про це написав радник Авакова Антон Геращенко у Facebook.

За його словами, колишній міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник зявив в ефірі програми Шустер Live, що кандидатуру Бочковського на посаду голови ДСНС вніс Арсен Аваков.

Читайте такожГеращенко описав корупційні схеми в ДСНС: "Як говориться, оцініть красу гри"Геращенко назвав це твердження відвертою брехнею і виклав текст, який начебто є стенограмою засідання Кабміну від 23.04.2014, на якому відбувалося узгодження кандидатури Бочковського. Стенограма свідчить, що кандидатуру вніс тогочасний міністр оборони Михайло Коваль.