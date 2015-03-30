Порошенко підписав закон на підтримку волонтерського руху в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Закон № 246-VIII від 5 березня 2015 року врегульовує суспільні відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні.

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Основним завданням законопроекту є забезпечення ефективного регулювання правовідносин, що виникають в процесі провадження волонтерської діяльності в Україні, сприяння розвитку волонтерського руху в Україні, підвищення якості надання волонтерської допомоги.

Закон визначає напрями волонтерської діяльності, уточнює терміни «волонтерська діяльність», «волонтер», знімає обмеження для здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, уточнює права та обов’язки волонтерів і організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, пояснює особливості відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги; інших змін, які сприятимуть розвитку волонтерської діяльності.

Законом також вносяться зміни щодо добровільного страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання волонтерської допомоги організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.