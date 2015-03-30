Екс-мер Слов'янська Штепа заявила, що має документи про осіб, які фінансували бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час сьогоднішнього засідання Червонозаводського суду Харкова.

Штепа наголосила, що представники державного обвинувачення “виконують чиєсь політичне замовлення, щоб утримати мене і щоб я не розповіла, хто дійсно винен у початку цієї війни”.

Колишній мер запевнила, що готова надати ці відомості.

“Я з'явилася в СБУ з документами, які підтверджують, хто розпочав цю війну, хто оплачував цю війну. Копія документів була у Кульматицького Володимира, його сьогодні немає, його вбили. Але документи не знайшли. Сьогодні документи перебувають у Києві в одному з банків, і я ці документи надам. Я заявляю відкрито, що сьогодні все робиться для того, щоб я була в тюрмі та не могла сказати, хто це є”, - сказала Штепа.

Читайте такожЗМІ: У Донецькій області знайдене тіло, схоже на викраденого екс-заступника ШтепиВона підкреслила, що прокуратура висуває їй все нові обвинувачення для того, щоб утримати під вартою.

Штепа наголосила, що близько місяця тому прокурор Кравченко написала рапорт та обвинуватила колишнього мера в тому, що вона начебто погрожує вбивством прокурору та її родині.

За словами підсудної, ці дані не знайшли підтвердження, тому кримінальне провадження за цією частиною не розслідується.

Штепа заявила клопотання про зміну їй запобіжного заходу на такий, що не пов'язаний із триманням під вартою.

Захист підтримав клопотання та попросив визначити колишньому меру міру запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту або застави.

У свою чергу представники прокуратури підкреслили, що обвинуваченим у посяганні на територіальну цілісність України не передбачено законом, іншої міри запобіжного заходу, крім тримання під вартою

Прокурори попросили продовжити для Штепи тримання під вартою.

Суд видалися до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник мера Слов’янська Донецької області Володимир Кульматицький зник увечері 28 січня. Його викрали разом з власним автомобілем та водієм, коли він під`їхав до свого будинку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

31 січня в Олександрівському районі Донецької області виявили тіла Кульматицького та його водія. 9 лютого стало відомо, що правоохоронні органи затримали осіб, яких підозрюють у причетності до їх вбивства.

Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов`янська Донецької області Штепу було затримано у липні 2014 року за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мер обвинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.

31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт у Червонозаводський райсуд Харкова.