Тимошенко: я можу підтримати Віктора Андрійовича

Прес-конференцію, присвячену 100 дням роботи уряду, прем`єр-міністр дала в Українському домі.

Тимошенко готова підтримати Ющенка на виборах Президента за умови гармонійної співпраці на нинішньому етапі

«Якщо між Президентом і мною буде нормальна гармонійна співпраця, якщо ми зможемо працювати як єдина команда і давати результати суспільству, то я, безперечно, зроблю так, щоб був один кандидат від демократичних сил. Я можу підтримати Віктора Андрійовича», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр вважає, що і громадяни України, і світову спільноту очікують збереження єдності в демократичній команді, припинення конкуренції всередині команди, а також результатів роботи, а не з`ясування політичних обставин.

«Тих повноважень, які зараз є у уряду, досить для виконання функцій», - переконана керівник уряду.

Кабінет міністрів України обіцяє через два місяці розпочати реалізацію програми щодо здешевлення іпотечного кредитування.

«Нам потрібно два місяці, щоб запровадити варіант здешевлення іпотечного кредитування без першого внеску, і довгострокового», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що Кабінету міністрів за 100 днів своєї діяльності практично неможливо зробити все і одразу. Тому, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, уряд прозвітує з питання кредитування за результатами наступних 100 днів.

Тимошенко чекає, що «РосУкрЕнерго» піде з ринку України, незважаючи на заяви «Газпрому»

«УкрГазЕнерго» вже ліквідоване повністю з ринку… І я думаю, найближчим часом, коли завершаться переговори, буде ліквідовано і другого посередника – «РосУкрЕнерго»… У мене є оптимізм щодо цього», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що після того, як «РосУкрЕнерго» піде з газового ринку, ціна на газ для України не підніметься.

Як повідомлялося, заступник голови правління «Газпрому», Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю газеті The Financial Times заявив, що компанія "РосУкрЕнерго" не може бути поки що виключена з відносин між Росією і Україною у сфері поставок газу. «Ми не закінчили відношення з RosUkrEnergo, - сказав О.МЕДВЕДЄВ. - У нас існують довгострокові контракти з RosUkrEnergo за міжнародним законодавством. І зараз ми дуже ретельно працюємо над тим, щоб не порушити підписаних контрактів».

При цьому, оцінюючи в цілому газовий конфлікт з Україною, він відкинув версії про політичні мотиви цих розбіжностей. «Це був не спосіб погрожувати, - сказав О.МЕДВЕДЄВ про скорочення поставок. – Це було просте рішення в ситуації, що склалася: немає оплати за наш газ, немає контрактів». Відповідаючи на питання газети про загрозу монополізму з боку «Газпрому», О.МЕДВЕДЄВ назвав це «повною нісенітницею».

27 березня в ефірі телеканалу «1+1» Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла через тиждень назвати дату, коли компанія «РосУкрЕнерго» припинить поставки газу до України. «Зараз ще переговори йдуть, і я думаю, що ми найближчим часом зможемо повідомити суспільству гарні новини», - сказала вона.

Раніше газ промисловим споживачам України поставляло ЗАТ «УкрГаз-Енерго» - спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго».

12 березня на переговорах у Москві між керівництвом НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» було підписано рішення про усунення з газового ринку України компанії «УкрГаз-Енерго».

Кабінет міністрів України зобов`язав Державну митну службу здійснювати, починаючи з 1 березня 2008 р., попереднє митне оформлення природного газу, який надходить до газотранспортної системи України для споживачів, тільки на НАК “Нафтогаз України” за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.

Згідно з постановою Кабміну № 63 від 12 березня ц.р., НАК «Нафтогаз України» зобов`язана відповідно до Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері від 4 січня в 2006 р. здійснювати розрахунки з компанією “РосУкрЕнерго АГ” або ЗАТ “Газпром експорт” за прийнятий на кордоні з Російською Федерацією центрально- і середньоазіатський природний газ, виходячи з його ціни в 2008 році 179,5 дол. США за 1 тис. куб. м.

У постанові зазначається, що з 1 січня в 2008 р. центрально- і середньоазіатський природний газ, який надходить до газотранспортної системи України від компанії “РосУкрЕнерго АГ”, використовується тільки для споживачів України в обсягах відповідно до балансу надходження і розподілу природного газу на 2008 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 9 січня в 2008 р. № 57.

З 1 березня, згідно з документом, імпортований природний газ реалізується в Україні НАК “Нафтогаз України” та її дочірньою компанією “Газ України” за умови стовідсоткової оплати споживачами за використаний газ.

В Україні з 1 квітня мінімальна пенсія досягне рівня прожиткового мінімуму і становитиме 481 грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«З 1 квітня всі пенсіонери, які одержували пенсію нижче за прожитковий мінімум, одержуватимуть пенсію у розмірі 481 грн., відповідно до рівня прожиткового мінімуму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в Україні до ухвалення такого рішення уряду 1,4 млн. пенсіонерів одержували пенсію нижче за рівень прожиткового мінімуму.

Кабінет міністрів найближчим часом розробить систему контролю за якістю продуктів харчування та питної води

«Ми найближчим часом разом з фахівцями відпрацюємо достойно систему контролю за продуктами харчування та питною водою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за словами керівника уряду, Кабмін має намір встановити жорстку систему відповідальності тих, хто виробляє або постачає низькоякісні продукти харчування і питну воду.

«В Україні з цим є великі проблеми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні набрав чинності тимчасовий порядок здійснення державних закупівель

За словами Ю. ТИМОШЕНКО, сьогодні уряд проаналізував ситуацію у сфері держзакупівель і прийняв рішення про набрання чинності від сьогодні постанови про тимчасовий порядок здійснення цих процедур.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Кабінет Міністрів затвердив тимчасове положення про здійснення тендерних закупівель.

Мінекономіки, Мінфін і Мінюст розробили проект тимчасового положення про державні закупівлі. Документ усуває проблеми у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти і дає змогу здійснювати закупівлі до прийняття нової редакції закону.

20 березня Верховна Рада прийняла закон, що скасовує чинну редакцію Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

24 березня на брифінгу заступник голови Секретаріату Президента України - уповноважений Президента України з питань контролю діяльності Служби безпеки України Ігор ПУКШИН заявив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.