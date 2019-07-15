​​​​​​​Бізнес столичних чиновників: як підлеглі Кличка заробляють чорну готівку

Чоловік за столом, який так уміло розпоряджається коштами, - Юрій Крикунов, на той час, коли відбувалася відповідна відеозйомка - директор департаменту соціальної політики КМДА.

«Людина, коли йде на державну службу, розуміє, що це не одвічна ситуація, і є тут свої правила і свої закони», - зазначав він якось на камеру.

Однак насправді перше правило для пана Крикунова - відкати із тендерів. Від кого, кому і скільки? Відповідні настанови своїй підлеглій пан Крикунов дає на унікальному аудіо, який є у розпорядженні «Грошей». На ньому – телефонна розмова: «Чуєш, Ірино Віталіївно, Степанівна приїхала, питає, як довго ти будеш їх мізки пудрити? – В якому сенсі? – В прямому. Ти коли тендер проведеш? – Вона, може, хоче десятину? – Ти їй менше, ніж п’ята частина взагалі не цікава. Вона альтруїстка. Тому бере тільки 20% і все».

Жіночий голос у цій розмові належить Ірині Сабіщенко – фінансовому контролеру цього ж департаменту. І на запитання «Грошей» про те, чи пов’язували якісь бізнес-стосунки пані Сабіщенко і пана Крикунова, останній відповідає, що «у нас немає жодного спільного бізнесу».

Але насправді ці бізнес-стосунки міцні, неначе камінь. 20% і не відсотком менше – по такій таксі працювала корупційна машина підпорядкованих Кличку людей, його підлеглих. Тендерні відкати ділилися просто у владних кабінетах. Про це, знову ж таки, свідчить зазначений аудіозапис: «Альо, Сабіщенко, ти де? – Я додому поїхала. – Б*я, я гроші привіз, катаюсь з ними як дурень…Ти ж повинна була бути на місці. Ти ж приїхала. – Я чекала до третьої години і поїхала до цього антикорупціонера…»

Як подібні махінації сходили чиновнику з рук? Людина, яка називає себе бізнес-партнером Юрія Крикунова, переконує: останній безкарно дерибанить бюджетні кошти, тому що має «міцний дах».

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«В нього є така фраза, він завжди посилається на якихось невідомих старших товаришів. Його завжди хтось прикриває», - розповідає адвокат Леонід Сіваков.

Хто ж цей загадковий «старший товариш», який прикриває начальника столичного департаменту соцполітики?

Своїми найпотаємнішими зв’язками Крикунов ділиться у телефонній розмові з дружиною Світланою:

«К: Ось цей Саша, якому я там, час від часу, збираю документи, вчора збирав документи, ти мені допомагала, так.

С: Так.

К: Він говорить: «Юра, ти став таким крутим, що просто триндець». Я кажу, що ти маєш на увазі. Він доповідав там Колі, Вадіку, про те, яка взагалі ситуація по системам, ну, і зачепив, що у Юри є невеличкі питання, ну, там є дійсно кілька малесеньких питаннячок, вони рішаємі. Ну, таке.

С: Угу.

К: І він каже, якщо раніше вони там говорили, ну, нехай там, господи, якось там вирулить, ну, тіпа по**й, то зараз ні х*я собі, гасити нємедлєнно, щоб все було чікі-пікі, всіх порвати, всім назад.

С: Це той самий Вадік, чи..?

К: Да-да-да».

«Той самий Вадік» - це Вадим Столар. Тіньовий мер столиці. Це на нього Крикунов жаліється дружині Світлані.

«С: Так я взагалі не розумію, що відбувається. Я так розумію, що з його подачі тобі палки в колеса вставляють, і тут таке.

К: А тепер вийшло, що я вже включений в якусь шахматку як виконавець якихось там виборчих технологій або ще чогось. Тому на мою адресу проблем, навіть на дальніх підступах, не повинно виникати.

С: Ну, значить, треба, щоб вони цю проблему вирішили, яка виникає періодично.

К: Ту вони не будуть вирішувати.

С: Зрозуміло, Юрочка.

К: Це ж зрозуміло, що не треба радуватись і розслаблятись. Сьогодні ось така команда, а завтра буде інша команда. Сьогодні він каже: «Юра, я охрінів від того, яка різка реакція – негайно все вирішити».

С: Угу.

К: Ну, воно могло вилізти з тієї сторони. Це ж зараз Петро Порошенко, а начальник штаба Віталік, да, там Київ, Турбота, все повинно блищати як у кота яйця. Ну, тут збіг якихось обставин міг спрацювати, ну, скажімо так, на мою користь».

Кличко та Столар. Маючи таких покровителів, Крикунов на посаді начальника департаменту соцполітики не соромиться заробляти навіть на тих, кого мав захищати – на самотніх пенсіонерах. Поки літні люди ледь зводять кінці з кінцями, у владних кабінетах планують афери - як на них, а точніше, на їхніх смертях, заробити десятки мільйонів.

«Я не вбачаю нічого кримінального в договорах довічного утримання. Все залежить від того, для чого, хто і чому їх заключає, і як він потім його виконує. Це легальний договір. Він підтверджений українським законодавством», - зауважує Крикунов.

Однак сам від таких легальних договорів Крикунов відхрещується. Мовляв, всю нерухомість, що має, придбав на свої кревні: «Те що такі договори існують, я знаю, як будь яка людина. Будь-якого відношення до таких договорів я не маю».

Проте, як все відбувається насправді – є у відео, яке знаходиться у розпорядженні «Грошей».

Тому столичні пенсіонери - найприбутковіший спільний бізнес для чиновників Соцдепартаменту. Квартири самотніх літніх киян – ось на чому чиновники заробляють гроші. Через довірених осіб вони укладають договори на довічне утримання, або ж дарування майна. Пенсіонери помирають, а їх квартири переходять до рук спритних чиновників. Про це, наприклад, свідчить така телефонна розмова Ірини Сабіщенко: «Ти скільки там у кого позабирав уже? Ну, Щорса? – Короче, біля Велодрому, і на цьому, на Франка. А Щорса, ти ж 20 тисяч тоді забрав. Ти, головне, записуй, щоб не розгубити. – Да, я записую».

Як довідалися «Гроші», Крикунов і Сабіщенко, а також наближені до них особи, мають у розпорядженні або володіють понад трьома десятками квартир. Третина квартир, отриманих від пенсіонерів, оформлена на такого собі Бориса Клименка. Хто він, та який стосунок має до чиновницького дуету Крикунов-Сабіщенко?

Відповіді шукаємо у Ржищеві, містечку неподалік Києва. Виявляється, тут Борис Клименко рахується місцевим депутатом, так само, як і Ірина Сабіщенко. Проте, попри депутатські обов’язки, з’являються вони тут вкрай рідко.

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«Вони ж всі в Києві», - говорять агентам «Грошей» місцеві мешканці.

«Вони тут не проживають?», - питаємо.

«По документах проживають, а по факту – ні», - чуємо у відповідь.

Вона - від «Нових облич», він - від «Опозиційного блоку». Персонажів від ворожих партій поєднала жага до безкоштовних квадратних метрів.

«Ірина Віталіївна та Борис Степанович дуже багато отримали земельних ділянок за останній час. Вам відомо щось про це?», - питаємо у співробітника міськради.

«Неофіційно, чув. Ну, розмовляють люди про це», - говорить він.

Розмови про прибутковий бізнес на пенсіонерах вийшли далеко за межі міської ради. А батько Ірини Сабіщенко підтверджує - його донька та Борис Клименко й справді не лише колеги по депутатському кріслу. Та чоловік воліє «в їхні справи не вплутуватись».

У Києві ми об’їхали близько двох десятків квартир, якими володіє тріо Крикунов-Сабіщенко-Клименко та наближені до них особи. Більшість об’єктів, в яких раніше жили самотні пенсіонери, тепер здаються в оренду, ще частина – готуються, ремонтуються.

Скільки грошей приносить такий бізнес, як співзасновниця схеми та фінансист за професією точно має знати контролер фінансів із КМДА Кличка - Ірина Сабіщенко. Проте на зв'язок, за весь час проведення розслідування, чиновниця так і не вийшла.

Їй справді є, що приховувати. Бізнес на квартирах та земельних ділянках одиноких пенсіонерів продовжує приносити чиновникам та їх поплічникам надприбутки. Лише в одному з епізодів телефонних розмов, про які ми згадували вище, пан Крикунов, підтверджує, що якийсь посередник продавав за довіреностями нерухомість, за яку отримав від продавця близько 600 тисяч гривень. А всі гроші передав Крикунову.

Як повідомив програмі «Гроші» інсайдер, у кабінеті чиновника Крикунова дійсно зафіксовані факти передачі великих сум – в тому числі, за продані квартири.

Також просто у кабінеті вирішувались справи по тендерних оборудках, причому чиновники не гребували заробляти навіть на памперсах і харчуванні для дітей з інтернатів!

Інша схема взагалі вражає своєю нелюдяністю: Крикунов із підлеглими могли перепродати паливо, яке закупили для обігріву безхатьків у комунальних центрах. Тобто у люті зими нужденні мерзли в наметах, бо чиновники збагатились, продавши пальне наліво. В цій схемі фігурує сума в 15 мільйонів гривень!

Загалом, тут не йшлося про високу моральність. Є й записи про любовне спілкування чиновника Крикунова із двома жінками. Записи чиновника середньої руки, який для цього спілкування навіть обладнав поряд із кабінетом масажний салон.

Чому всі ці та інші факти і досі не розслідувані? Чому, коли дані про оборудки місяць тому уперше просочились у пресу, мер Кличко не віддав підлеглого (або ж компаньйона?) під суд, а лише звільнив «за згодою сторін».

Аби злодії, що розбагатіли на бідах найбільш незахищених українців, все ж понесли покарання, ми офіційно звертаємось у Нацполіцію і ГПУ - із вимогою розібратися.

Віта Коломієць, Тетяна Стежар