Хто відповість за підкуп столичних виборців

Один із спальних районів столиці, непримітна хрущовка. З бокового фасаду будівлі - додаткові сходи, які ведуть до броньованих дверей. З боків - камери відеонагляду та домофон - підвищена система безпеки.

Приміщення ретельно охороняють від сторонніх осіб, адже за цими дверима технологи планують і ведуть кампанію куратора окружного штабу президентської гонки Петра Порошенка, а нині - кандидата в народні депутати від партії Порошенка по Голосіївському району - секретаря Київради Володимира Прокопіва.

«Гроші» прибули на місце за кілька хвилин до того, як у цьому офісі розпочинаються збори членів сітки, на які, попри усю засекреченість, потрапила і наш агент. Розчинившись серед людей, вона проходить всередину офісу, щоб показати, як готують політичних вербувальників.

При вході учасників зборів зустрічає чоловік. Виявляється, це тренер Руслан і у нього тут особлива місія: не просто навчати майстерності агітації, а зробити з тих, хто прийшов до офісу, справжніх маніпуляторів.

«Ця штука, яка в мене в руках, вона називається особистий наказ виборця. Якщо ми з ним якісно пропрацюємо, є велика ймовірність і шанси, що ми отримаємо перемогу», - говорить він.

Тільки вслухайтеся, як звучить - «наказ виборця»(!). Насправді ж, не більше, аніж черговий рекламний папірець, який члени сітки повинні впарювати виборцю у якості справжнісінького юридичного документа.

Тренер штабу називає його зобов'язанням Прокопіва перед людьми виконувати свої обіцянки. Та завдання агітаторів не просто поширити цю листівку серед людей, а зібрати під кожною підписи.

«На питання: навіщо мені тут заповнювати телефон? Тут написано: заповніть свій телефон для того, щоб ми могли інформувати вас про хід виконання цього наказу», - навчає далі Руслан.

Насправді ж це - нехитрий прийом штабу для нелегального виманювання персональних даних людей, - розповідає політтехнолог Петро Охотін. «Далі з вами будуть працювати більш професійні люди, які і зроблять вам систему мотивації і покажуть вам, що з вами буде, якщо ви не дотримаєтесь цього особистого зобов’язання», - говорить він.

Це стара політична технологія, за допомогою якої один із тіньових керівників штабу Порошенка - нардеп Сергій Березенко - вибудовував свою піраміду матеріально вмотивованих прихильників нинішньої партії ЄС. Завдання перед кожним агітатором - обійти свою ділянку (близько двох сотень квартир) і завербувати якомога більше людей. Після чого кожен член сітки отримає матеріальну винагороду.

Втім, про гроші в офісі, особливо в присутності неперевірених осіб, таких, як агент «Грошей», говорять дуже обережно. І це легко пояснити: підкуп виборців – кримінальна стаття, згідно з якою організаторам і замовникам – у даному випадку, секретарю Київради Прокопіву – світить тюрма! Причому світить доволі яскраво: «Гроші» звертаються до поліції.

Читайте такожПорошенко очолив антирейтинг українських політиків

Насправді ми отримали всі розцінки. Одна з агітаторів сітки Прокопіва й Порошенка називає їх «новенькій». «Шість з половиною нам обіцяли дати за півтора місяця роботи. І, якщо він пройде, п’ять тисяч премії… Поки що дали тільки дві тисячі», - розповідає жінка.

Тобто, кожен член сітки підлеглого Кличка й соратника екс-президента Прокопіва отримає, мінімум, 6 500 грн за вибори. Разом усі присутні на зборах агітатори отримають приблизно 130 тисяч грн. Усього в команду одного кандидата залучені щонайменше 200 агітаторів. Їхня сукупна зарплата складає близько 1 млн 300 тисяч гривень.

«Всі ці «зарплати» - в конвертах. Всі ці роздачі самі по собі вже є порушенням законодавства», - зауважує політтехнолог Петро Охотін.

Але це ще квіточки. Крім цих агітаторів, на кандидата від Порошенка працює ще ціла армія людей – роздатчики газет біля метро, спостерігачі на дільницях, розклейники реклами. Усе як на президентських, усе як на тій самій «каруселі», по якій порушено низку карних справ по усій країні. І усе це, звісно, не безкоштовно. Це підтверджує «Грошам» учасник сітки Прокопіва: «Десятка в місяць». Таку суму, стверджує наш співрозмовник, він отримує за розклейку реклами.

«А скільки ви працюєте?», - питаємо.

«По годині на день», - чуємо у відповідь.

Кількість людей, які сидять на зарплаті у цього кандидата, обчислюється сотнями, а відтак - мільйонами гривень чорного кешу. Мільйонами, яких не знайти ані в звітах для ЦВК, ані в декларації секретаря Київради.

«Гроші і джерело їх походження – завжди уразливе місце корупціонерів і людей, які працюють незаконними методами. І саме тому вони намагаються максимально приховати всю фінансову інформацію», - розповідає Охотін.

Читайте такожВручила всім учням медалі зі своїм ім'ям: у Києві депутатка вирішила пропіаритися на випускному(фото)

За такою обкатаною схемою працюють й інші виборчі штаби кандидатів від Європейської Солідарності. Приміром, на Оболоні агітатори від ще одного депутата Київради та кандидата в нардепи Людмили Костенко збирали дані про людей під виглядом знайомого нам з президентської кампанії Порошенка «соціологічного опитування». Людмила Костенко у вузьких колах відома своєю близькістю до тіньового мера Києва Вадима Столара. І саме він, до речі, курував сіткою Порошенка на Оболоні під час президентської кампанії.

Серед десяти кандидатів від Європейської Солідарності, за дивним збігом обставин, вісім - це чинні депутати Київради від фракції мера Кличка. Більшість із них були стовпами проекту Карусель-2019 під час президентської гонки у Києві. «Якщо подивитися на стратегію Європейської солідарності, то це повністю продовження співпраці мера Кличка та партії Блок Петра Порошенка Солідарність», - говорить Петро Охотін.

Все це іще раз засвідчує: Кличко й Порошенко – спільники, люди у них одні, сітки й каруселі – ті самі. Відповідальність за підкуп виборців, ми сподіваємось, також буди солідарною?

Олена Вдовиченко, Тетяна Стежар