Британський аналітик назвав головною метою російської пропаганди інформаційне "багно"

Таку точку зору висловив британський публіцист і продюсер Пітер Померанцев (син українського письменника Ігоря Померанцева), який пропрацював дев'ять років на російському телебаченні, в інтерв'ю Українській правді.

"Мета цієї війни - не переконати, як у класичній пропаганді, а зробити інформаційне поле брудним. За допомогою конспірології, страхів, ірраціональних рухів засмітити його до такої міри, щоб неможливо було привести раціональний аргумент на тему майбутнього Донбасу, наприклад, або ролі НАТО у Східній Європі", - вважає Померанцев.

Читайте такожГолова МЗС Данії: пропаганда Росії - огиднаНа його думку, справжньою метою російської пропаганди є, щоб ніхто нікому не довіряв.

"Вона каже: ти не повинен нам вірити, але і те, інше - теж пропаганда, і там неправда, нікому не вір. Коли інформаційне поле вбито, все, що працює страхи, паніка або апатія", - сказав експерт.

Боротися з цим можна лише за допомогою чогось, що "набагато більше, ніж просто журналістика", перебудувавши наявні нині медіа.

"Потрібен якийсь світовий BBC, який фінансується з публічних державних бюджетів - не репортерський, а фактчекінговий (від fact check - перевірка фактів) і розслідувальний проект. Адже теперішня фінансова модель газет і телеканалів більше не працює. На Заході до біса цих газет, але вони не займаються журналістикою, не потрібен їм цей нудний пошук правди. Раніше вважалося, що можна без неї - нехай помирає. Кому потрібні ці новини? Але використання інформації як зброї і способу психологічного впливу на інші країни протверезило західні еліти. Захід починає розуміти, який світ без журналістики. Що журналісти потрібні, як лікарі та соціальні працівники, а раз так, то держава має їх підтримувати", - заявив Померанцев.