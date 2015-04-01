На Луганщині упіймали колишнього так званого "міністра ЛНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, цей чоловік очолив створене терористами для незаконного привласнення українських вугільних ресурсів «міністерство» у травні минулого року за підтримки тогочасного «голови ЛНР» Болотова. До кінця серпня 2014 року зловмисник керував вугільними підприємствами на тимчасово окупованій території України в інтересах терористів.

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Кошти від реалізації вугілля, видобутого державними шахтами, злочинно привласнювалися ватажками терористичної організації «ЛНР». Керівників гірничих підприємств, які відмовлялися виконувати незаконні накази, «міністр» звільняв, а бойовики залякували їх фізичною розправою.

31 березня контррозвідка СБУ затримала цього громадянина, який втік із контрольованої бойовиками території і переховувався у незаконно приватизованій ним будівлі колишнього дитсадка, де він облаштував власний маєток.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка за участь у діяльності терористичної організації передбачає до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.