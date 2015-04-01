Експерти опублікували карту терористичної загрози - Харків в небезпеці

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук в Facebook.

Особливу увагу аналітики приділяють Харкову.

«Це викликано тим, що даний регіон знаходиться в стані підвищеної небезпеки і може стати для Москви полігоном, де буде відпрацьована модель невійськової дестабілізації, яка викличе ланцюгову реакцію на всьому сході і півдні України»,- зазначає група.

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Експерти пояснюють важливість регіону також тим, що з допомогою дестабілізації Харкова Росія захоче «розгойдати» значну частину України.

«Треба розуміти, що допустити дестабілізацію ситуації в Харківському регіоні - це означає запустити ефект доміно і спровокувати зміну балансу на всьому Лівобережжі. Додаткове підживлення отримають проросійські групи в сусідньому Дніпропетровську та Запоріжжі, що поставить під загрозу всю логістику АТО. Під загрозою опиниться і все Причорномор'я», - підкреслюють в «Інформаційному спротиві».