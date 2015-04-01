Парубій розкритикував Бжезинського за хибну логіку щодо України

Про це написав у блозі на сайті Української правди заступник голови ВР Андрій Парубій.

"Вважаю, що ця логіка – хибна. Для путінської Росії саме існування української держави є нестерпним подразником. І вважати, що Путіна можна задобрити гарантією неучасті України в НАТО – помилка. Путіна можна зупинити не задобренням, а тільки силою. Разом з тим, відмова Україні в перспективі вступу в НАТО є ударом по українцях", - написав він.

Читайте такожБжезинський вважає, що вступ України в НАТО зашкодить країніТак, Парубій нагадав, що вперше за час незалежності, прихильників вступу в НАТО в Україні сьогодні більше, ніж противників. Водночас намагання "задобрити" Росію невступом України до НАТО ґрунтується на ілюзорному сприйнятті політики Путіна.

"Компроміси Путін сприймає як ознаку слабкості. Вони лише провокують його на ще більш агресивні дії", - стверджує Парубій.