Слідчі обшукували будинок екс-глави ДСНС Бочковського більше п'яти годин

Обшук тривав більше п'яти годин - з 8 ранку. Про це повідомляє ТСН.

Ніяких коментарів з приводу слідчих дій правоохоронці присутнім журналістам не надали. Швидка допомога, яку викликали Бочковскому, приїхала незабаром після закінчення обшуку.

Екс-глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський вийшов з Лук'янівського СІЗО близько 7 вечора 1 квітня після внесення застави.

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За словами адвоката, з ізолятора Бочковський поїхав відразу до лікарні - у нього загострився цукровий діабет і підвищився тиск. Випустили його під заставу в розмірі 1 млн і майже 200 тис. грн.

Бочковскому та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.