Росія офіційно "віджала" севастопольський завод Порошенка

Згідно з даними російського реєстру, українське підприємство зареєстрували як державну власність Росії 19 березня 2015 року під назвою Державне унітарне підприємство «Севастопольський морський завод», повідомляє програма Першого національного і Радіо Свобода «Схеми».

В Україні діяльність підприємства, що займається кораблебудуванням і ремонтом вже наявних суден, юридично не припинена. За офіційними даними SMIDA, 89% акцій товариства належить ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», власником якого є Петро Порошенко.

В управлінській компанії Петра Порошенка «Прайм Ессетс Кепітал» підтвердили, що завод «влада» Криму відібрала, а не купила.

Читайте такожОкупаційна "влада" Севастополя відібрала завод Порошенка«Прайм Ессетс Кепітал» Севастопольський морський завод не продавав. Територія Криму окупована Російською Федерацією», – заявив журналістам Радіо Свобода Андрій Вовк, адвокат фонду.

Восени минулого року лідер окупаційної «влади» в Севастополі Сергій Міняйло заявляв, що український президент виставив судноремонтний завод на продаж.