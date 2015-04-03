У 2012-му Аксьонов в ефірі ATR висловлювався проти приєднання Криму до РФ (відео)
Користувачі соцмереж знайшли відео, на якому призначений Кремлем керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов виступав проти приєднання півострова до Росії.
Запис опублікував користувач Youtube Антон Шубін, повідомляє Дождь.
У випуску ток-шоу "Гравітація" телеканалу ATR ведуча говорить Аксьонову: "Ваші попередники на ниві "російської ідеї" в Криму - серед них є досить значущі імена - були якраз не проти ідеї входження до складу Росії".
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"Я думаю, час для цього процесу минув, - відповідає він, - Сьогодні ми живемо в Україні, у мене український паспорт, українське громадянство, тому обговорювати всі проблеми необхідно тільки в дружніх, братських відносинах між нашими країнами".
Відео датоване 3 лютого 2012 року.
Росія анексувала Крим, після так званого "референдуму", який відбувся 16 березня 2014 року під наглядом озброєних людей без розпізнавальних знаків. У середині квітня президент РФ Володимир Путін призначив Аксьонова виконуючим обов'язки глави республіки.