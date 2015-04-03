У 2012-му Аксьонов в ефірі ATR висловлювався проти приєднання Криму до РФ (відео)

Запис опублікував користувач Youtube Антон Шубін, повідомляє Дождь.

У випуску ток-шоу "Гравітація" телеканалу ATR ведуча говорить Аксьонову: "Ваші попередники на ниві "російської ідеї" в Криму - серед них є досить значущі імена - були якраз не проти ідеї входження до складу Росії".

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"Я думаю, час для цього процесу минув, - відповідає він, - Сьогодні ми живемо в Україні, у мене український паспорт, українське громадянство, тому обговорювати всі проблеми необхідно тільки в дружніх, братських відносинах між нашими країнами".

Відео датоване 3 лютого 2012 року.

Росія анексувала Крим, після так званого "референдуму", який відбувся 16 березня 2014 року під наглядом озброєних людей без розпізнавальних знаків. У середині квітня президент РФ Володимир Путін призначив Аксьонова виконуючим обов'язки глави республіки.