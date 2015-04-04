Кабмін у суботу розгляне чотири законопроекти щодо реформи МВС - міністр

Про це повідомив глава відомства Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра на спеціальному засіданні Кабміну разом з нашою командою виносимо на затвердження та направлення до парламенту наступних 4 ключових законах реформи: "Про органи внутрішніх справ", "Про Національну поліцію", "Про сервісні послуги та сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", - написав Аваков.

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