Кабмін у суботу розгляне чотири законопроекти щодо реформи МВС - міністр
01:09, 04 квітня 2015Політика
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На засіданні Кабінету міністрів України 4 квітня будуть представлені чотири законопроекти щодо реформи Міністерства внутрішніх справ
Кабмін у суботу розгляне чотири законопроекти щодо реформи МВС / УНІАН
Про це повідомив глава відомства Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.
"Завтра на спеціальному засіданні Кабміну разом з нашою командою виносимо на затвердження та направлення до парламенту наступних 4 ключових законах реформи: "Про органи внутрішніх справ", "Про Національну поліцію", "Про сервісні послуги та сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", - написав Аваков.
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