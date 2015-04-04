Анексія Криму стала пропагандистським наркотиком для Путіна – Каспаров

Каспаров наголосив, що анексія Криму та розв'язана війна на Сході України "послугували пропагандистським наркотиком", передає ТСН.

"Цей наркотик дозволив Путіну нівелювати ситуацію з очевидним погіршенням соціально-економічного положення у Росії. Зрозуміло, що режим Путіна вступив у свою агонію. Інша справа, що ця агонія може затягнутися і може бути кривавою", - сказав опозиціонер.

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"Все ж таки, істинна сутність путінського режиму проявилася. Незважаючи на колосальні кошти, які витрачаються на пропагандистську обробку не стільки в РФ, скільки закордоном. Мені здається, що жодних ілюзій сьогодні вже реально ніхто на заході з приводу режиму Путіна не плекає", - зауважив Каспаров.