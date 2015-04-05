На Черкащині закрили підприємство, яке закуповувало вугілля у бойовиків

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

«Черкаське приватне підприємство закуповувало кам’яне вугілля з підконтрольних терористам шахт через фіктивну фірму. Структура-посередник діяла у зайнятих бойовиками населених пунктах, утім офіційно була зареєстрована в одному з українських обласних центрів. У такий спосіб зловмисники намагалися обійти заборону закуповувати продукцію у підприємств, що працюють на терористів», - сказано у повідомленні.

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В СБУ зазначають, що вугілля протиправно постачалося бюджетним організаціям в декількох районах Черкащини, а «кошти з цієї незаконної оборудки перераховувалися терористичним організаціям т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

Слідчими УСБУ в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за ст. ст. 258 -5 (фінансування тероризму), 191 (привласнення, розтрата майна) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі особи, причетні до протиправної схеми.