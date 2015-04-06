Президент Чехії пообіцяв не пускати посла США у свою резиденцію

В інтерв’ю інтернет-виданню Parlamentní listy чеський президент поставився критично до висловлювань Анрю Шапіра, які стосуються ситуації в Україні, пише Радіо Свобода.

«Не можу собі уявити, щоб чеський посол у Вашингтоні радив американському президентові, куди той має їхати», − заявив президент Чехії. «Боючь, що після цієї заяви навпаки двері на Град для посла Шапіра зачинені», − додав Мілош Земан.

Читайте такожПрем'єр Швеції відмовився від візиту до Москви 9 травняЗокрема, 30 березня в інтерв’ю чеському інформаційному каналу ČT24 Ендрю Шапіро наголосив, що Мілош Земан на святі з нагоди 70-ліття закінчення Другої світової війни в Москві «можливо буде єдиним лідером – представником країн ЄС, який стоятиме на сцені і спостерігатиме за військовим парадом, але це армія, яка дестабілізує одну із сусідніх з ЄС держав».

Голова парламенту Чехії Ян Гамачек вважає «неадекватною» реакціюМілоша Земана на висловлювання посла США. «Рішення пана президента розірвати стосунки з послом США вважаю в цій ситуації за неадекватне», − завив чеський політик.