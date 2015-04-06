Адвокати Савченко заявили про бажання очної ставки з ватажком "ЛНР"

Під час розгляду доказів невинуватості української льотчиці і народного депутата Надії Савченко (відео, на якому вона у полоні за кілька годин до загибелі російських журналістів) адвокати вимагатимуть очної ставки з ватажком луганських терористів Ігорем Плотницьким.

Про це повідомляє у Twitter адвокат Марк Фейгін.

"Тепер ми вимагатимемо проведення очних ставок з Єгором Русским, Ігорем Плотниковим і відомим Марецьким" - пише Фейгін.

Теперь мы будем требовать проведения очных ставок с Егором Русским, Игорем Плотницким и небезызвестным Марецким. Следите за новостями... — Mark Feygin (@mark_feygin) April 6, 2015

При цьому адвокат уточнив, що слідство вже задовольнило клопотання захисту Савченко про залучення відео Єгора Русского, проведення експертиз і його допит.

У грудні Савченко оголосила голодування на знак протесту проти свого затримання.

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5 березня 2015 адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яка тривала більше 80 днів.

14 березня українські лікарі більше 5 годин оглядали Савченко в московському СІЗО «Матроська тиша». 16 березня вони повідомили, що стан її здоров'я відносно задовільний, однак пізніше адвокат заявив, що льотчиця відновила голодування.

20 березня сестра льотчиці повідомила, що стан здоров'я Савченко погіршився, її готуються перевести в лікарню.