Венеціанська комісія виступає проти зняття недоторканності нардепів - Сироїд

Про це в ефірі "5-го каналу" зазначила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

"Вони кажуть: схаменіться, ви не зможете працювати, як депутати, вас затримають прямо на першому політичному замовленні, на цьому ваша робота буде припинена. За такої корумпованої судової та правоохоронної системи повне скасування депутатської недоторканності є абсурдом. На це йдуть навіть дуже демократичні і безпечні в цьому сенсі держави", - сказала вона.

Сироїд зазначила, що експерти Венеціанської комісії "почали бити на сполох", коли отримали український законопроект про повне скасування депутатської недоторканності.

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"Коли ми говоримо про повне скасування депутатської недоторканності, ми повинні розуміти, хто судді. Якщо ми повністю скасовуємо депутатську недоторканність, то це означає, що депутат стає повністю вразливий для правоохоронної системи. А це нинішні слідчі нинішні прокурори і нинішні судді", - зазначила вона.

На думку Сироїд, недоторканність є необхідністю для того, щоб нардеп міг виконувати свої обов'язки.