Депутати обіцяють блокувати трибуну до створення ТСК щодо корупції в уряді

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час трибуну блокують близько 25 депутатів.

“Ми будемо блокувати трибуну Верховної Ради і не допустимо нікого до цієї трибуни, поки сьогодні не буде проголосовано за створення Тимчасової слідчої комісії з розслідуванню фактів зловживань. І хай ця комісія вирішує, правда це чи не правда”, - сказав Левченко.

Перед цим депутати, які блокують трибуну, пропускали своїх колег виступати з неї, але після заяви Левченка депутати почали виступати зі своїх робочих місць.

Читайте такожДепутати блокували трибуну, вимагаючи створити ТСК для розслідування корупції в урядіЯк повідомляв УНІАН, на початку березня Кабмін у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та відсторонив голову відомства Миколи Гордієнка від виконання обов'язків.

Керівництву відомства пред'явили звинувачення за трьома пунктами: необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерну «Антонов», зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту держкомпаній і відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Держфінінспекцією.

Читайте такожРада почала роботу з блокування трибуни (наживо)У відповідь Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені у 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» й про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відразу ж звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з тим, щоб ГПУ почала розслідування за висловленими на адресу уряду звинуваченнями.

4 квітня Кабінет міністрів звільнив Гордієнка з посади голови Державної фінансової інспекції.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення парламентської ТСК з перевірки фактів корупції в органах влади, озвучених екс-головою Держфінінспекції Гордієнком.