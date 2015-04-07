Гройсман пішов говорити з лідерами фракцій, засідання веде Парубій
10:57, 07 квітня 2015Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пішов із сесійної зали проводити розмову з лідерами фракцій.
Засідання веде Парубій / Фото УНІАН
Засідання ВР продовжує вести перший заступник голови парламенту Андрій Парубій.
Як передає кореспондент УНІАН, дві фракції, але не було озвучено, які саме, звернулися із заявою про оголошення перерви в роботі ВР для проведення консультацій.
Читайте такожДепутати обіцяють блокувати трибуну до створення ТСК щодо корупції в урядіУ відповідь Гройсман заявив, що готовий консультуватися з лідерами фракцій, але засідання парламенту продовжить вести Парубій. Ті депутати, які блокують трибуну, скандують: “Перерву!”.
Зараз ВР обговорює законопроект щодо внесення змін до Сімейного кодексу України - про захист у судовому порядку сімейних прав та інтересів.
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