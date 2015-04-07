Гройсман пішов говорити з лідерами фракцій, засідання веде Парубій

Засідання ВР продовжує вести перший заступник голови парламенту Андрій Парубій.

Як передає кореспондент УНІАН, дві фракції, але не було озвучено, які саме, звернулися із заявою про оголошення перерви в роботі ВР для проведення консультацій.

Читайте такожДепутати обіцяють блокувати трибуну до створення ТСК щодо корупції в урядіУ відповідь Гройсман заявив, що готовий консультуватися з лідерами фракцій, але засідання парламенту продовжить вести Парубій. Ті депутати, які блокують трибуну, скандують: “Перерву!”.

Зараз ВР обговорює законопроект щодо внесення змін до Сімейного кодексу України - про захист у судовому порядку сімейних прав та інтересів.