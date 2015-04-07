Путін вже у 2017 році може довести Росію до банкрутства - польські ЗМІ

Про це повідомляє польський бізнес-канал TVN24 Biznes i Swiat, аналізуючи останні макроекономічні дані з РФ.

Аналітики каналу звернули увагу на різке скорочення валютних резервів РФ, котрі є єдиним джерелом фінансування бюджетного дефіциту в умовах західних санкцій та зменшення доходів через падіння цін на нафту та газ у світі.

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"За півроку вони зменшились з 500 млрд доларів до близько 370 млрд доларів, а це означає, що якщо вони зменшуватимуться такими ж самими темпами, то російській економіці загрожує банкрутство в 2017 році, а саме через 100 років після жовтневого перевороту", - відзначає телеканал.

Експерти також відзначають, що вже зараз росіяни стали біднішими через імперські амбіції свого президента, оскільки через агресивну політику Кремля проти України західні країни запровадили санкції проти РФ і значно знизився рівень життя російських громадян .

"Інфляція у Росії зросла у березні цього року до 16,9%. Це головним чином результат знецінення рубля, західних санкцій та російського ембарго на закупівлю, зокрема, продуктів харчування", - відзначає телеканал, додаючи, що минулого місяця ціни у Росії зростали найшвидшими темпами з 2002 року.

Телеканал також наводить результати проведеного у РФ опитування, згідно з якими половина жителів Росії відчули погіршення рівня свого життя в той час, як лише 4% вказали, що їхній добробут покращився.

TVN24 Biznes i Swiat зазначає, що рубль вже знецінився приблизно на 40%, в середньому в країні зарплати зменшились на 10%, а без роботи залишаються близько 4 млн осіб, або 5,8% економічно активного населення.

"Коли зарплати падають, а ціни ростуть, живеться складніше. Точно живеться складніше росіянам, які мають платити високу ціну за імперські прагнення Володимира Путіна", - наголошує канал.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.

Європейські експерти підрахували, що введення економічних санкцій обійдеться Росії в 2014 році в 23 млрд євро, в 2015 році - 75 млрд євро.

Своєю чергою міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявляв, що російська економіка через санкції західних країн втрачає близько 40 млрд доларів на рік.