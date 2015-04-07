ЄС хоче зачекати з поставкою летальної зброї Українї - посол Польщі

Втім, їх позиція може змінитися в разі ескалації конфлікту на Донбасі, заявив надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Генрік Литвин. Про це повідомляє «Апостроф».

«Заяви польських лідерів і політиків в цьому відношенні були однозначними. Ми вважаємо, що цю можливість обмежувати не можна: Україна може вільно домовлятися про постачання зброї з будь-якою державою. Тим не менш, ми також солідарні з позицією Євросоюзу, представники якого вважають, що з рішенням про надання Україні летальних видів зброї потрібно почекати. Немає жодних сумнівів у тому, що зміна умов на сході України може спричинити за собою зміну нашої позиції по ряду питань, що стосуються країни. Це дозволить нам переконувати наших колег і партнерів у цьому питанні»,- заявив він.

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При цьому Генрік Литвин зазначив, що створення українсько-польсько-литовської бригади стане важливим кроком на шляху адаптації українських військових до стандартів НАТО: «Ми вважаємо, що це, насамперед, шлях до запровадження в Україні натовських стандартів у структурі побудови збройних сил. Бригада повинна стати структурою для військової підготовки українських вояків у натовських умовах. Крім того, це стане символічним актом співробітництва між сусідніми країнами, які спільно створюють орган, який може бути використаний у різних миротворчих акціях».