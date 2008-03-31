Буш порадив Україні позбавлятися залежності від Росії

Президент США Джордж Буш радить Україні диверсифікувати поставки енергоносіїв та їх види.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Інтер", показаному в неділю ввечері, відповідаючи на питання про необхідні кроки України в енергетичній сфері.

За словами Буша, по-перше, треба "пересвідчитися в тому, що контракти на постачання енергоносіїв є прозорими, що всі розуміють зв’язок між постачальником та посередником".

"По-друге, важливою є диверсифікація поставок. Ніколи не хочеться бути залежними від однієї держави", - підкреслив він.

Буш також порадив спробувати більше використовувати різні енергоносії.

"Я знаю, що у вас є атомна енергетика. Іноді ви отримуєте матеріали для виробництва атомної енергії з одного джерела. Тут також потрібна диверсифікація. Іншими словами, треба мати змогу отримувати паливо з інших частин світу", - зазначив президент США.

Він висловив думку, що атомна енергія може зробити Україну менш залежною від вуглеводню.

Крім того, Буш порадив цікавитися новими технологіями, які невдовзі з`являться на ринку та дозволять Україні "стати менш залежною від певних видів палива".

Українська правда