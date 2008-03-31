Буш обіцяє зробити все, щоб Україна приєдналася до ПДЧ

Президент США Джордж БУШ вважає позитивним прагнення України приєднатися до НАТО.

Про це він заявив у неділю під час ефіру на телеканалі «Інтер».

«Я вважаю, що Україна та її бажання приєднатися до НАТО – це добре для України і це добре для НАТО», – сказав Дж.БУШ.

Президент США запевнив, що багато працює над тим, щоб переконати Німеччинну та Францію ухвалити рішення про приєднання України до ПДЧ в НАТО. «Дуже важливо, аби після Бухареста, де ухвалюватиметься рішення, було чітко окреслене мабутнє України та Грузії», - сказав президент США

Дж. БУШ нагадав, що в цьому питанні чітко висловив свої наміри і працює над їх втіленням у життя.

Президент США також наголосив, що приєднання України до ПДЧ в НАТО не означатиме членства нашої країни в Альянсі. «Це лише право долучитися до процесу подачі заявки на членство. І якщо український народ наприкінці цього процесу скаже «ні», то це право народу», - підсумував Дж.БУШ.