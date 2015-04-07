Порошенко про Нємцова: Світу не вистачає оптимізму і прагнення до правди Бориса

Відповідний запис він зробив у своєму Twitter.

"40 днів немає з нами Бориса Нємцова. Світу не вистачає оптимізму, мужності і прагнення до правди Бориса. Вічна пам'ять!" - зазначив він.

40 днів з нами немає Бориса Нємцова. Світу не вистачає оптимізму, мужності та волі до правди Бориса. Вічна пам'ять! pic.twitter.com/mtjHXakXXK - Петро Порошенко (@poroshenko) 7 Квітень 2015

Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили пізно увечері 27 лютого в центрі Москви.

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7 березня директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков заявив про затримання двох підозрюваних у справі про вбивство Бориса Нємцова - Анзора Кубашева і Заура Дадаєва.

8 березня під час засідання суду федеральний новинний ресурс РИА Новости повідомив, що Дадаєв визнав причетність до вбивства.

Пізніше, 10 березня, Дадаєв заявив правозахисникам, що дав свідчення, щоб врятувати себе і свого підлеглого Руслана Юсупова, який був разом з ним під час затримання.

"У момент затримання я був з товаришем, з моїм колишнім підлеглим Русланом Юсуповим. І вони сказали, що якщо я зізнаюся, то його відпустять. Я погодився. Думав, його врятую, і мене до Москви довезуть живого. А то б сталося зі мною теж, що з Шавановым",- заявив Дадаєв.

Біслан Шаванов, за офіційною версією, підірвався на гранаті при затриманні.