До України прибуває Джордж Буш

Президент США Джордж Буш прилітає в Україну. Сьогодні ввечері літак приземлиться в аеропорту "Бориспіль".

Лідери України та Сполучених Штатів обговорять план дій між нашими країнами на найближчі два роки і підпишуть відповідні базові документи. Це має запалити «зелене світло» на шляху створення зони вільної торгівлі між державами.

Обговорять і приєднання України до плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Це питання розглянуть на саміті НАТО в Бухаресті 2-4 квітня. Тож візит президента США напередодні цієї події у світі вже назвали знаковим, зазначає ICTV.

Американський лідер підтримує українську заявку і обіцяє переконувати і європейських лідерів. Під час візиту Джордж Буш також зустрінеться і з лідером української опозиції, а також має виступити в одній із київських шкіл.